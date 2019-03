Winnicki pyta Pawłowicz: Co możecie? Doić państwowe spółki?

Narodowcy nie szczędzą krytyki pod adresem partii rządzącej. Wśród najczęśtszych zarzutów jest m. in. "polityka na kolanach" wobec USA i Izraela, zbytka miałkość w sprawach natury moralnej oraz wypełnianie luki na rynku pracy osobami zza wschodniej granicy. Tym razem prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki w mocnych słowach odniósł się do wpisy prof. Krystyny Pawłowicz.

Jeden z użytkowników Twittera zasugerował parlamentarzystce, że zmiana dyrektora Muzeum Auschwitz Piotra Cywińskiego poprawi sondażowe wyniki PiS. Co na to Pawłowicz? "Polska nie może jednostronnie i sama zmienić dyrektora tego Muzeum.Jest Międzynarodowa Rada Muzeum Oświęcimskiego i zmiana na tym stanowisku to cała skomplikowana procedura z udziałem osób z zagranicy.Polska nie ma w tej sprawie decydującego głosu" – odpowiedziała polityk.

Wpis Pawłowicz spotkał się ze stanowczą reakcją Winnickiego. Poseł postawił serię pytań wskazujących na – jego zdaniem – indolencję i brak niezależności rządu Prawa i Sprawiedliwości. "Nie możecie zmienić szefa muzeum, zreformować sądów, wyposażyć armii, uporządkować i sprofesjonalizować służb, zakazać aborcji i homopropagandy, przestać masowo wpuszczać Ukraińców i Azjatów, zmienić ustawy o IPN, bronić Polaków na Litwie?" – pyta narodowiec. I konkluduje: "To co możecie? Doić państwowe spółki?".