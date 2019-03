KOD deklaruje poparcie dla Koalicji Europejskiej i zapewnia: Nie jesteśmy przybudówką

– Komitet Obrony Demokracji od początku popierał i dzisiaj też popiera Koalicję Europejską (...) Po wielu miesiącach rozmów ustaliliśmy, że wesprzemy Koalicję swoimi działaniami w całej Polsce – Polsat News cytuje Magdalenę Filiks z KOD. Komitet zamierza kontrolować przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych województwach, a KE wesprze "mobilizacyjnie i frekwencyjnie". Działania będą prowadzone w Polsce.

Jednocześnie KOD odcina się od bycia "przybudówką" jakiejkolwiek partii. – Nie jesteśmy przybudówką żadnej partii politycznej. Jeśli ktoś nie rozumie idei łączenia ponad podziałami, to znaczy, że życzy, by w Polsce rządził PiS – zaznacza Magdalena Filiks.

Wdzięczność Komitetowi wyraził przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który wziął udział w konwencji KOD-u. – Jesteśmy tutaj po to żeby podziękować ludziom KOD za to co robią od lat. KOD dał Polakom nadzieje. W pierwszych miesiącach wszyscy razem szliśmy na demonstracje. Czy to był mróz, czy to był śnieg, czy lało jak z cebra, czy było słońce – zawsze byliśmy razem i chcę wyraźnie to powiedzieć: będziemy o tym pamiętać, dziękujemy KOD-owi – mówił lider PO.

