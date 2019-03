Gdańsk: Ktoś umieścił nazistowskie symbole na wegańskich restauracjach

Plakaty i symbole pojawiły się na lokalach Avocado Vegan Bistro oraz Vegan Port. "Jestem w stałym kontakcie z policją i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby sprawcy zostali ukarani" – zapewnia na Twitterze Aleksandra Dulkiewicz.

Gdańska policja potwierdza, że w sobotę rano do dwóch komisariatów: na Przymorzu i we Wrzeszczu, zgłosili się pracownicy dwóch restauracji i poinformowali, że na witrynach i elewacjach lokali ktoś umieścił plakaty i wykonał graffiti propagujące nazizm. Policyjni technicy udali się do restauracji, gdzie przeprowadzil oględziny i zabezpieczyli ślady. Teraz wydział kryminalny prowadzi poszukiwania sprawcy lub sprawców. Sprawdzany jest m. in. monitoring z okolicy.

Jak donoszą lokalne media, na witrynach lokali pojawiły się napisy takie "White power" i "Nigdy dosyć rasizmu i faszyzmu w Trójmieście". Były też symbole nazizmu.