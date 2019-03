"Chętnie będę wnioskował o zamianę miejsc". Europoseł PO jest gotów poświęcić się dla Boniego

"Chce startowac @KEuropejska i robic dobrze, to co robilem. Ale musze miec jakas szanse.Nie dano mi jej. Polska musi wygrac. A ja bede Jej sluzyl w kazdy mozliwy sposob! Platformo, moze do zobaczenia..." – napisał Boni w piątek na Twitterze. W piątek zarząd Platformy Obywatelskiej zarekomendował swoich kandydatów na listy Koalicji Europejskiej w wyborach do PE. W sobotę 23 marca kandydatów zatwierdzi Rada Krajowa PO.

Wiele osób zaczęło namawiać Boniego, aby nie rezygnował ze polityki. "To dla Ciebie Michale, na pewno bardzo trudna sytuacja. A jednocześnie zachowujesz się z klasą. Jako obywatel bardzo Ci dziękuję za lata wielkiej pracy w Brukseli i wyrażam nadzieje, że już wkrótce będziesz robił rzeczy równie ważne w Warszawie" – napisał redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis.

Z kolei partyjny kolega Michała Boniego, Paweł Zalewski, także europoseł, zaproponował, że ustąpi mu miejsca na liście. Zalewski ma wystartować w okręgu nr 4 z trzeciego miejsca. "Jeżeli to miałoby zaważyć na decyzji @MichalBoni o kandydowaniu, chętnie będę wnioskował o zamianę naszych miejsc na liście" – deklaruje Paweł Zalewski.