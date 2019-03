Schetyny kpi z Kaczyńskiego: Jeżeli mówi o swoich dzieciach...

– Śląska mentalność to rozwaga, rozsądek i odwaga. Te przymioty będą nam towarzyszyć w naszej polityce. Śląsk to serce gospodarki Polski, a Polska to serce Europy – mówił Jarosław Kaczyński na sobotniej konwencji partii rządzącej w Katowicach.

– Tydzień temu w Rzeszowie rozmawialiśmy o ważnych sprawach, przede wszystkim przedstawiliśmy dwanaście punktów naszego planu dla Polski w Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy o stawce tych wyborów, o sprawach rozwoju gospodarczego. Liczyłem, że w ciągu 7 dni, które minęły, usłyszymy z drugiej strony jakieś konkrety, propozycje, choćby zarys programu, ale dalej mamy tylko ideologię. Ja, 7 dni temu dziękowałem za szczerość opozycji. Dzisiaj muszę znów podziękować za szczerość wiceprezydentowi Warszawy. Nie chodzi bowiem o żadną tolerancję, tylko afirmację związków jednopłciowych. O to by miały też prawo do adopcji. My mówimy temu stanowcze "Nie". Wara od naszych dzieci! – mówił prezes PiS.

Do słów prezesa PiS odniósł się lider PO. Grzegorz Schetyna brał w sobotę udział w konwencji Komitetu Obrony Demokracji. – Jeżeli Kaczyński mówi o dzieciach, o swoich dzieciach, i tworzy taką kłamliwą narrację to znaczy, że kłamstwo i manipulacja będzie główna osią tej kampanii – stwiedził Schetyna, nawiązując do faktu, że Jarosław Kaczyński nie ma potomstwa.