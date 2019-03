Donald Tusk traci zaufanie Polaków, prezydent zyskuje

Prezydent Andrzej Duda cieszy się zaufaniem 46,3 proc. respondentów. Brak zaufania wobec głowy państwa deklaruje 44,6 proc. 9,1 proc. ankietowanych ma do prezydenta stosunek neutralny. W przypadku Andrzeja Dudy odnotować trzeba ogólny wzrost zaufania w porównaniu do ubiegłego miesiąca – wówczas wynosiło ono 42,1 proc.

Drugie miejsce w rankingu zaufania zajmuje premier Mateusz Morawiecki – tu pozytywnie odpowiedziało 41,7 proc. ankietowanych. Brak zaufania wobec szefa rządu wskazało 47,3 proc. badanych. 10,6 proc. jest do Morawieckiego nastawiona neutralnie.

Ostatnie miejsce na podium zaufania zajmuje lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak- Kamysz cieszy się zaufaniem 40,6 proc. ankietowanych, co czyni go najlepiej ocenianym politykiem opozycji. Szef ludowców może się też pochwalić niskim wskaźnikiem „nieufnych” - to tylko 28 proc. Jednak wielu badanych ma też stosunek obojętny – 20,8 proc.

Donald Tusk zaliczył duży spadek zaufania. Dziś na jego nazwisko pozytywnie odpowiada 38,3 proc. respondentów. – Im mniej jest go w kraju, tym jego notowania są niższe - zauważył Marcin Duma, prezes IBRiS. Więcej jest ankietowanych, którzy zadeklarowali brak zaufania wobec Tuska – to aż 49,2 proc. W badaniu z 8 lutego Tusk cieszył się największym zaufaniem wśród polityków.

W rankingu braku zaufania liderem pozostaje Janusz Korwin-Mikke. Ekscentryczny prezes „Wolności” budzi nieufność aż 78,3 proc. badanych. Ufa mu jedynie 7,5 proc.