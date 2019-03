Morawiecki: Polska bez wsi nie miałaby polskiej duszy

– Lubię patrzeć na wspaniałe, zwycięskie drużyny. Takie jak nasi siatkarze, koszykarze czy skoczkowie. Drużyna polskich sołtysów będzie spełniać polskie marzenia. Dziękuję za to wszystko co robicie – mówił premier.

Morawiecki poruszył temat roli wsi w Polsce. – Wczoraj byłem na Górnym Śląsku, sercu gospodarki. Dziś jestem tutaj w Łowiczu, w sercu przemysłu spożywczego, sercu folkloru. Przepiękna jest ta nasza różnorodność. Pochodzimy z różnych stron, ale wszyscy składamy się na jedną polską rodzinę, dbamy o to by była coraz silniejsza i dbająca o tradycję i korzenie. Dbają o to też nasi sołtysi. Wiem że dla nich, zwłaszcza tych nowych, nowo wybranych, to jest ciężki kawałek chleba – zaznaczył Morawiecki. – Ja sam spędziłem w dzieciństwie wiele czasu na wsi – dodał.

– Ciesze się do dziś, że polska wieś i polskie rolnictwo dają radę. Potrafimy eksportować nasz dorobek na cały świat. Chcę bardzo podziękować ministrowi rolnictwa który jest atakowany z wielu stron. Ma jedno z największych zadań do wykonania – podkreślił Morawiecki, nawiązując do ostatnich ostrych protestów rolników.

– Polska wieś pomaga nam czerpać z polskiej kultury i tradycji chrześcijaństwa. Chce podziękować z tego miejsca wszystkim sołtysom. Niezależnie od tego, kto z jakiej opcji pochodzi. Dziękuję za to, że pełnicie rożne role i funkcje. Z małych ojczyzn budujecie najwspanialszy obraz – mówił Morawiecki. – Dzięki wam marzenia o polskiej wsi się spełniają – dodał na koniec.