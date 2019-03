Szef ZNP najpierw straszył "kataklizmem", teraz przeprasza rodziców

Szef ZNP, Sławomir Broniarz, udzielił krótkiego wywiadu dla Radia Zet. Zaznaczył, że nie chce kolejnych rozmów z Anną Zalewską, a spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Zadeklarował też, że poza generalnym strajkiem, którego początek jest zaplanowany na 8 kwietnia, nauczyciele mogą użyć jeszcze jednego "oręża". – Strajk to nie wszystko. Mamy w ręku potężny oręż jakim jest promocja uczniów. Jeśli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm – ocenił Broniarz.

Po fali krytyki, szef ZNP zmienia zdanie. – Jeśli rodzice poczuli się przestraszeni moimi słowami, to śmiało mogę powiedzieć, że nie było to moim celem i mogę ich przeprosić – powiedział w niedzielę na antenie TVN24.

Do 25 marca potrwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia. Związki domagają się podwyżki o tysiąc złotych. Strajk generalny planowany jest na 8 kwietnia, tuż przed rozpoczęciem egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasisty.

