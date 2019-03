Litwa: W Sejmie powstała Grupa Myśli Politycznej Schumana

W czwartek odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy, a jej gośćmi byli prezes i wiceprezes zarządu Instytutu Myśli Schumana w Polsce – prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak oraz Ryszard Krzyżkowski.

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak przeczytał list od przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana w Polsce, senatora Andrzeja Kamińskiego: „Z wielką radością przyjąłem informację o utworzeniu Grupy Schumana w Sejmie Republiki Litewskiej. Oznacza to, że podobnie, jak Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana w Polsce, pragniecie Państwo włączyć się w budowanie Europy duchowych ideałów, równych szans, owocnego dialogu i trwałego konstruktywnego współdziałania” – napisał polski senator w liście. „Współcześnie Europa powinna iść pod sztandarem idei Schumana, by kształtować wspólnotę narodów Europy, nie zaś federację poszczególnych państw. Wspólnota ta powinna bronić mieszkańców Europy przed społecznym i moralnym nihilizmem, przed dehumanizacją; prowadzą one bowiem do destrukcji i utraty europejskiej tożsamości” – podkreślił Kamiński.

Podczas posiedzenia prof. nadz. dr hab. Zbigniew Krysiak zwrócił uwagę na to, że Robert Schuman nie tworzył fundamentów pod Unię Europejską, ale pod Wspólnotę Narodów Europy. „Jest to bardzo ważne, dlatego że ideowo Wspólnota Narodów Europy jest czymś innym niż Unia Europejska. Unia Europejska zaczyna się od Traktatu w Maastricht z 1992 roku i ona jest wynikiem ideologii Altiero Spinellego, który jest de facto wrogiem Wspólnoty Narodów tworzonej przez Schumana” – mówił prof. Krysiak.

„Chcemy budować Europę jako wspólnotę z odpowiedzialności jako chrześcijanie, którzy mają dbać o tą, jak nazywamy naszą Europę – babcię, bo nasza ojczyzna to jest nasza mama, a Europa to jest nasza babcia. W tym celu Instytut Myśli Schumana wyszedł z inicjatywą tworzenia Grup Schumana w parlamentach narodowych, aby w dalszej kolejności te grupy współpracowały w całej Europie, tworząc siłę intelektualną, duchową i moralną dla przemiany, dla powrotu do wspólnoty narodów Europy” – tłumaczył prezes Zarządu Instytutu Myśli Schumana.

Dodał, że kierowana przez niego placówka proponuje organizowanie cyklicznych spotkania raz na pół roku, które by się odbywały w różnych stolicach. A już 12 maja w Warszawie odbędzie się trzecia edycja organizowanego przez Instytut Europejskiego Festiwalu Schumana. I jak podkreślił, jednym z ważnych momentów tego wydarzenia będzie spotkanie grup parlamentów narodowych.