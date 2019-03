Toruń: Tragiczny finał bójki na starówce. Nie żyje 44-latek

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę około 1:30 przy jednym z kebabów na ul. Chełmińskiej w Toruniu. – Właśnie o tej porze dyżurny toruńskiej policji otrzymał informację o awanturze od operatora monitoringu miejskiego – mówi portalowi ototorun.pl Wioletta Dąbrowska z KMP w Toruniu.

Okazało się, że doszło do utarczki słownej pomiędzy piątką mężczyzn jeszcze wewnątrz lokalu. Następnie awantura przeniosła się na ulicę. Dwóch mężczyzn zostało przewiezionych do szpitala. Jeden wrócił po niedługim czasie do domu. Drugi nie odzyskał przytomności i pomimo wysiłków lekarzy zmarł. To 44-letni mieszkaniec Torunia.

Teraz policja prowadzi śledztwo w sprawie. Nadzór nad śledztwem objęła prokuratura. Sekcję zwłok ofiary zaplanowano na poniedziałek.