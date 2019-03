"Kurczę, czyli 30 lat temu...". Showman kpi z szefa ZNP

Szef ZNP, Sławomir Broniarz, udzielił krótkiego wywiadu dla Radia Zet. Zaznaczył, że nie chce kolejnych rozmów z Anną Zalewską, a spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Zadeklarował też, że poza generalnym strajkiem, którego początek jest zaplanowany na 8 kwietnia, nauczyciele mogą użyć jeszcze jednego "oręża". – Strajk to nie wszystko. Mamy w ręku potężny oręż jakim jest promocja uczniów. Jeśli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm – ocenił Broniarz.

Po fali krytyki, szef ZNP zmienia zdanie. – Jeśli rodzice poczuli się przestraszeni moimi słowami, to śmiało mogę powiedzieć, że nie było to moim celem i mogę ich przeprosić – powiedział w niedzielę na antenie TVN24.

W ironiczny sposób słowa Broniarza skomentował komik Szymon Majewski. "Prezes ZNP p.Broniarz powiedział, że gdy żądania nauczycieli nie zostaną spełnione, może dojść zablokowanie promocji uczniów do wyższych klas. Kurczę, czyli 30 lat temu gdy nie zdałem w liceum z klasy do klasy, to znaczy, że brałem udział w proteście. Kombatant" – żartuje showman na Twitterze.

Do 25 marca potrwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia. Związki domagają się podwyżki o tysiąc złotych. Strajk generalny planowany jest na 8 kwietnia, tuż przed rozpoczęciem egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasisty.