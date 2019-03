Rostowski chce ujawnienia, kto z PiS jest gejem. "Środowisko LGBT powinno się zastanowić nad przerwaniem zmowy milczenia"

– Tydzień temu w Rzeszowie rozmawialiśmy o ważnych sprawach, przede wszystkim przedstawiliśmy dwanaście punktów naszego planu dla Polski w Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy o stawce tych wyborów, o sprawach rozwoju gospodarczego. Liczyłem, że w ciągu 7 dni, które minęły, usłyszymy z drugiej strony jakieś konkrety, propozycje, choćby zarys programu, ale dalej mamy tylko ideologię. Ja, 7 dni temu dziękowałem za szczerość opozycji. Dzisiaj muszę znów podziękować za szczerość wiceprezydentowi Warszawy. Nie chodzi bowiem o żadną tolerancję, tylko afirmację związków jednopłciowych. O to by miały też prawo do adopcji. My mówimy temu stanowcze "Nie". Wara od naszych dzieci! – mówił prezes PiS podczas sobotniej konwencji w Katowicach. Słowa te skrytykował na antenie TVN 24 Jan Vincent Rostowski.

Były minister finansów w rozmowie z Konradem Piaseckim stwierdził, że "paliwo przeciw uchodźcom się wypaliło, więc szczują na LGBT". W dalszej części swojej wypowiedzi Rostowski zasugerował, że powinno się ujawnić homoseksualistów w Prawie i Sprawiedliwości.

– Nie jest moją sprawa mówić, kto na najwyższym poziomie PiS-u jest gejem, ale środowisko LGBT powinno się zastanowić, czy ta pewna zmowa milczenia nie powinna być przerwana – mówił i dodał: "Tak szczuć mogą tylko osoby z tych grup".

