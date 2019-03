Prezydent podjął decyzję ws. rekompensaty dla TVP

Pod koniec lutego Sejm znowelizował ustawę o opłatach abonamentowych. Nowela zakładająca rekompensatę w wysokości 1 mld 260 mln zł dla publicznej radiofonii i telewizji z tytułu utraconych opłat abonamentowych czeka już tylko na podpis prezydenta. Jaką decyzję podejmie głowa państwa? O tym mówił dziś na antenie RMF FM rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski.

– Pan prezydent podpisze ustawę – poinformował rzecznik prezydenta. Jak podkreślił, dojdzie do tego w tym tygodniu.

Na uwagę dziennikarza, że prezydent Duda był jeszcze niedawno krytyczny wobec TVP i nie wykluczał weta w sprawie ustawy dofinansowującej media publiczne i dopytywany, czy prezydent zmienił w tej sprawie zdanie albo zmieniła się TVP, Spychalski odparł: "Ale czy jedno z drugim się wyklucza?". – No chyba nie do końca. Można być krytycznym, ale trzeba też postawić sprawę jasno - jeżeli chodzi o media publiczne, a tu mówimy nie tylko o telewizji publicznej, ale mówimy o oddziałach regionalnych telewizji publicznej, mówimy o Polskim Radiu, mówimy o oddziałach regionalnych Polskiego Radia, mówimy o tych wszystkich mediach i o tym, że one bez tej rekompensaty nie będą w stanie funkcjonować, szczególnie te oddziały regionalne Polskiego Radia i polskiej telewizji, w związku z powyższym taka decyzja – tłumaczył.