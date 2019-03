"Stańcie z Nami ramię w ramię do akcji protestacyjnej". Nauczycielka warszawskiego liceum apeluje do uczniów

List w tej sprawie został opublikowany na profilu szkoły na Facebooku. Jego autorką jest Katarzyna Guess - wieloletnia pedagog i nauczycielka języka angielskiego. Zwracając się do uczniów poprosiła o wyrozumiałość dla środowiska nauczycielskiego, które "walczy o lepsze wynagrodzenia i Nową Szkołę" i poprosiła, aby nie oceniali ich "na podstawie różnych wpisów w mediach".

"Nie chcemy dopuścić do tego, by matury się nie odbyły w terminie, ale uzależniamy to od decyzji minister A. Zalewskiej. Uczelnie Nas popierają i poczekają z rekrutacją" – zapewnia nauczycielka i apeluje do uczniów: "Bądźmy dla siebie wyrozumiali. Stańcie z Nami ramię w ramię do akcji protestacyjnej 8 kwietnia. Pokażcie solidarność ze swoimi Nauczycielami. Zróbmy pikniki na korytarzach szkół, zróbcie swoje plakaty, napiszcie listy poparcia. Nawet więcej, stwórzmy tablice z postulatami zmian dla Nowej lepszej szkoły, by Waszym młodszym kolegom i koleżankom było lepiej, by mogli chodzić do szkoły na miarę XXI wieku". "My Nauczyciele chcemy być uczestnikami nowoczesnej edukacji, a nie niedojrzałych lub skostniałych "zmian". Pomóżcie, wspierajcie, solidaryzujcie się z Nami. Dzięki Wam będzie możliwa rewolucja w Oświacie, teraz albo nigdy!!!" – czytamy w liście.

Polityczna wojna w szkole?

Okazuje się jednak, że nie wszyscy nauczyciele tej szkoły popierają akcję protestacyjną, a tym bardziej tego rodzaju naciski na uczniów. Jeden z nauczycieli "Konopa" mówi wprost: Ten list powinien trafić do Kuratorium. Jak słyszymy, nauczyciele, którzy nie popierają takich działań boją się do tego przyznać, bo dyrekcja stoi murem za Katarzyną Guess. Nauczycielka ta ma być znana w szkole ze swoich poglądów politycznych. – Wiele osób w szkole jest przeciwna temu, ale muszą zgodzić się z polityką dyrekcji. Nade wszystko z Panią wicedyrektor, która nie ma na uwadze dobra uczniów. Dla nich to kolejna hucpa. Nienawidzą PiS-u, są pozbawione etyki. Powinny zmienić pracę. Niszczą swoich przeciwników o innych poglądach i wartościach, manipulacja młodzieżą – słyszymy od jednego z nauczycieli tego liceum.