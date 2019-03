Brzęczek: Jesteśmy faworytem grupy, ale w piłce nie można być niczego pewnym

Polacy rozpoczynają przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020. – Ładna gra na takiego przeciwnika jak Austria, i nie tylko, nie wystarczy. Musimy tworzyć drużynę, w której każdy będzie walczył za każdego – zaznaczył Brzęczek.

Selekcjoner podkreślił, że w piłce nożnej nie można być niczego pewnym. – Zawsze możesz zostać zaskoczony. Cieszy mnie to, że wszyscy zawodnicy są zdrowi oraz to, że większość gra regularnie i jest w dobrej formie. Teraz najważniejsze, by tę dyspozycję przenieść na reprezentację. Musimy przygotować się fizycznie i mentalnie na Austriaków. Na starcie swojej kadencji mówiłem, że bazowym ustawieniem kadry będzie 1-4-2-3-1 oraz 1-4-4-2. Tak chcemy grać w najbliższych meczach – dodał.

