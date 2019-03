Sikorski dostał pytanie o przyszłość Tuska. Przypomniał sondaże Komorowskiego

Radosław Sikorski był dzisiaj gościem Wirtualnej Polski. Podczas rozmowy polityk zapewnił, że wierzy w sukces Tuska po powrocie do kraju.

Prowadzący rozmowę dziennikarz zauważył, że Tusk w ostatnim czasie notuje coraz gorsze wyniki w sondażach, ale Sikorski nie przejął się tymi słowami.

– Bronisław Komorowski był znacznie wyżej od prezydenta Dudy. Miał 70 proc. bodajże. [Donald Tusk] Przyjedzie i pozamiata – stwierdził Sikorski. Polityk dodał, że jest przekonany, że Donald Tusk podejmie próbę powrotu do polskiej polityki.

Sikorski o homoseksualistach

W dalszej części rozmowy Sikorski pochylił się nad kwestią homoseksualistów, o której jest głośno w debacie publicznej, odkąd wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej przyznał, że chciałby, aby osoby homoseksualne miały prawo adoptować dzieci. Na te słowa ostro zareagował prezes PiS. – Nie chodzi bowiem o żadną tolerancję, tylko afirmację związków jednopłciowych. O to by miały też prawo do adopcji. My mówimy temu stanowcze "Nie". Wara od naszych dzieci! – mówił Kaczyński.

Sikorski komentując to wystąpienie, wyśmiał fakt, że Jarosław Kaczyński nie posiada dzieci, a następnie ocenił, że PiS szuka grupy społecznej, którą mógłby straszyć podczas kampanii wyborczej.

– Przede wszystkim nie wiedziałem, że Jarosław Kaczyński ma dzieci, ale z historii pamiętam, że homoseksualiści byli jednymi z pierwszych więźniów obóz koncentracyjnych. Wydaje mi się, że Kaczyński próbuje powtórzyć schemat z poprzednich wyborów parlamentarnych. Znaleźć grupę słabą, wtedy to byli uchodźcy, teraz homoseksualiści, i nastraszyć nią społeczeństwo – stwierdził polityk.

