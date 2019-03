"Brać 500 plus, brać trzynastkę i nie głosować na PiS". Komorowski apeluje do wyborców

– Tak bym apelował do wszystkich: brać te 500 plus, brać tę trzynastkę i nie kwitować, nie głosować na PiS – mówił były prezydent w RMF FM.

Polityk podkreślił, że problem polega nie na tym, że PiS "kupuje" głosy obywateli za pomocą socjalnyc obietnic, tylko że ich oszukuje. Komorowski powołał się na informacje "DGP", że PiS może mieć problem z "piątką Kaczyńskiego", gdyż minister finansów Teresa Czerwińska nie godzi się na złamanie, zawieszenie czy likwidację umocowanej w prawie zasady powstrzymującej państwo przed nadmierną hojnością. Oznacza to, że umieszczenie w przyszłorocznym budżecie 500 plus na każde dziecko i trzynastej emerytury może być niemożliwe.

– Wam się należy do 500 plus jeśli jesteście rodzicami. Wam się należy ta trzynastka, jeżeli rząd schrzanił system emerytalny. Bierzcie i nie kwitujcie – apelował Komorowski.

"Schetyna zrobił rzecz wielką"

W dalszej części rozmowy były prezydent podkreślał zasługi Grzegorza Schetyny dla opozycji. Jego zdaniem lider PO zrobił rzecz "wielką".

– Sprawy idą w dobrą stronę. Grzegorz Schetyna, różne ma opinie, ale naprawdę zrobił rzecz wielką i za to trzeba go chwalić, być mu wdzięcznym. Doprowadził do porozumienia liczących się sił politycznych proeuropejskich, prodemokratycznych. Idą z jedną listą do wyborów europejskich, daj panie Boże też do wyborów parlamentarnych – mówił Bronisław Komorowski w rozmowie z Marcinem Zaborskim.