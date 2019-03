"Pani co dzisiaj doiła?". Rzecznik PSL przeprasza za swoje wpisy

"Panno Krysiu a Pani co dzisiaj doiła?" – w ten sposób rzecznik PSL Jakub Stefaniak zwrócił się do posłanki PiS Krystyny Pawłowicz. Poziomem wpisów Stefaniaka zniesmaczony okazał się dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński: "Panie Jakubie, nie wypada. Można krytykować @KrystPawlowicz ale w ramach kulturowych norm. A to już było poza". "To zależy od interpretacji. Nie mnie szukać tu podtekstów..." – odpowiedział Stefaniak.

Polityk zamieścił na Twitterze kolejny wpis, w którym przeprosił za swoje zachowanie.

"Wszystkich którzy poczuli się urażeni moimi wpisami przepraszam" – napisał rzecznik PSL.

Stefaniaka upomniał lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie akceptuję takiego języka. Uważam, że nie możemy schodzić do poziomu polityków PiS – powiedział Kosiniak-Kamysz w rozmowie z TVP Info.