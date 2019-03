"Ochrona rodziny złożonej z mamy, taty i potomstwa jest naszym obowiązkiem"

Zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej rozpętujecie Państwo wojnę polityczną wokół LGBT+. Bo jedna wypowiedź Pawła Rabieja, czy deklaracja LGBT+ nie są programem polityki opozycji a Wy wchodzicie w ten spór. Dlaczego?

Andrzej Melak: Polacy są w przeważającej większości konserwatywni, rodzina to dla nich świętość. Jeżeli ktoś chce tę świętość łamać, poprzez adopcję dzieci przez pary homoseksualne, nie możemy się na to zgodzić! Przeciwnie, musimy na to stanowczo zareagować. Nie możemy pozwolić na to, by te postulaty skrajnej lewicy były realizowane. Przecież to dokładnie to samo, co działo się w krajach Europy Zachodniej kilka lat temu.

A konkretnie, jakich rozwiązań Pan się szczególnie obawia?

Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Pary homoseksualne dostały tam najpierw prawo do zawierania ślubów, potem prawo do adopcji dzieci, a teraz doszło do tego, że pary heteroseksualne są przy tych adopcjach dyskryminowane kosztem par gejowskich. To samo dzieje się w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Do tego by doszło, gdyby został zrealizowany scenariusz, który przedstawił pan Paweł Rabiej. Nie wolno dopuścić do tego, by podobne postulaty zostały zrealizowane w Polsce.

No właśnie, jest pogląd, że Paweł Rabiej nie jest to polityk reprezentatywny dla całej Koalicji Europejskiej, a rozpętywanie sporu ideologicznego wokół jego wypowiedzi jest ucieczką od innych tematów. Bo w rzeczywistości temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne jest tematem zastępczym, nie ma sensu się nim zajmować?

Ale Paweł Rabiej jest politykiem, do tego wiceprezydentem Warszawy, czyli stolicy Polski, jego słowa mają więc znaczenie. Do tego jest zastępcą Rafała Trzaskowskiego, prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej, będącej głównym członek Koalicji Europejskiej. Zarzut o rzekomo zastępczym temacie jest także nietrafiony, bo obrona wartości ważnych dla Polaków, wartości chrześcijańskich, patriotycznych, rodzinnych, ochrona rodziny złożonej z kobiety, mężczyzny, potomstwa, jest naszym obowiązkiem.

