Mazurek: Komorowski ma w jednym rację...

Beata Mazurek swoim wpisem nawiązała do wczorajszej wypowiedzi Bronisława Komorowskiego, który apelował do Polaków, aby nie głosowali na PiS. – Tak bym apelował do wszystkich: brać te 500 plus, brać tę trzynastkę i nie kwitować, nie głosować na PiS – mówił były prezydent w RMF FM.

Komorowski dodał, że uważa za "żenujące", że PiS liczy na to, że jak "da obywatelowi 500 plus, to ten obywatel odda swój głos".





"Jaka prezydentura taki poziom. Pan Komorowski ma w jednym rację, że trzeba brać 500+, 300+, emeryturę+ bo jak inni wrócą to zabiorą.Jak mówił klasyk piniędzy nie ma i nie będzie. Warto głosować na PIS ponieważ jesteśmy kompetentni i dotrzymujemy zobowiązań wobec Polaków" – napisała Mazurek na Twitterze.

