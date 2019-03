Prezydent o proteście nauczycieli: Zrealizować usprawiedliwione oczekiwania, uśmierzyć wygórowane żądania

Podczas Gali XI edycji konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom" prezydent Andrzej Duda odniósł się do wciąż niezażeganego konfliktu na linii nauczyciele – rząd. – Cieszę się ogromnie, że wzrasta średnie wynagrodzenie w Polsce. Jeszcze nie wszędzie sytuacja jest taka, jak byśmy sobie marzyli. Wiemy, że są takie grupy zawodowe – nawet także reprezentowane na tej sali – które cały czas oczekują, że ich uposażenie zostanie podniesione. Trwa u nas w tej chwili dyskusja, czy to są sprawiedliwe oczekiwania i sprawiedliwe żądania – mówił prezydent, który podkreślił, że podzieliłby to na dwa elementy: oczekiwania i żądania. – Można dyskutować, czy żądania są sprawiedliwe i czy one rzeczywiście w takiej formule są w ogóle możliwe do spełnienia. I w takich terminach, jakie określili ci, którzy dzisiaj protestują. Ale z całą pewnością oczekiwania są usprawiedliwione. I co do tego także ja nie mam żadnych wątpliwości – oświadczył.

Andrzej Duda wskazał, że grupa którą ma na myśli, to oczywiście nauczyciele. – To nie są ludzie dobrze zarabiający. Są to ludzie zarabiający raczej niższe wynagrodzenia w naszym kraju, a wykonują przecież zadanie niezwykle ważne, które czasem jest także zadaniem ciężkim – bo to zależy od tego, z jaką młodzieżą mają do czynienia – nieraz jest to zadanie bardzo trudne – wskazywał prezydent.

Głowa państwa zwróciła się do obu stron sporu, aby w "warstwie żądań" podeszły do sprawy w sposób wyważony. – Ten problem oczywiście w jakiś sposób musimy rozwiązać. Wierzę, że także Solidarność – na czele z Panem Przewodniczącym Piotrem Dudą – pomoże w tym, żeby ten problem został rozwiązany – powiedział Duda.

– Wierzę, że uda nam się znaleźć takie rozwiązanie, które z jednej strony pozwoli zrealizować usprawiedliwione oczekiwania, ale z drugiej – pozwoli także uśmierzyć często zbyt wygórowane czy niemożliwe do spełnienia żądania. Mam nadzieję, że taka możliwość będzie, bo jeżeli jest wola – przede wszystkim dobra wola – by doszło do kompromisu, to wiemy, że ten kompromis zawsze da się osiągnąć. Wierzę, że uda się go osiągnąć bez żadnej szkody dla dzieci i młodzieży. Bo przecież chyba dla nas wszystkich – a przede wszystkim dla nauczycieli – to jest najważniejsze. W końcu to są ludzie właśnie temu – żeby być dla młodzieży i dla jej kształcenia najbardziej spośród wszystkich nas – oddani – skwitował.