Poważne kłopoty Marcinkiewicza. "Ręka komornika sięga po jego nieruchomości"

Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz, była żona polityka mówi, że "ręka komornika sięga właśnie nieruchomości Marcinkiewicza". Co ma na myśli?

– Wszystkie możliwe kroki zostały podjęte, tzn. zawiadomienie do prokuratury w Warszawie z końcem lutego, okres umowny to 30 dni, brak spłaty długu powoduje, że dłużnik wzywany jest do prokuratury. Oprócz tego komornik zajął nieruchomość Marcinkiewicza - czyli nasze byłe wspólne mieszkanie, jest wpis do księgi wieczystej. Były mąż wynajmuje to mieszkanie komuś - jest nakaz wpłaty pieniędzy z tytułu wynajmu na konto komornika – mówi portalowi Pudelek.pl "Isabel".

I dodaje: – Zostaje mi czekać na rozwój wydarzeń. Myślę, że z końcem marca sytuacja powinna być nakreślona, ja sama bardzo potrzebuję tych pieniędzy.