"Szukałem nowej adrenaliny". Kim jest ochroniarz Dulkiewicz?

Jak informuje Wirtualna Polska, ochronę Aleksandrze Dulkiewicz zapewnia Agencja Ohcrony "Taurus". Wśród ochroniarzy dabjących o bezpieczeństwo prezydent jest Sylwester Bagiński. To słynący z ostrych fauli obrońca drużyny Stoczniowiec Gdańsk. Wzrost 185 cm. Do dziś kibice pamiętają go jako największego zabijakę ligi hokejowej. Dla jego wyczynów na lodowisko przychodziło nawet 3 tys. osób. Obecnie grywa już w drużynie oldbojów – opisuje WP.

– Po zakończeniu kariery sportowej szukałem nowej adrenaliny. Tak się złożyło, że zacząłem pracę w ochronie. Szkolił mnie słynny dowódca trójmiejskich antyterrorystów – mówi portalowi Sylwester Bagiński. Jak zapewnia, jest licencjonowanym pracownikiem ochrony, posiada broń i niezbędne doświadczenie. Szczegóły aktualnego zajęcia to oczywiście tajemnica.

Kto pokrywa koszty ochrony prezydent Gdańska? Koszty wynajęcia ochrony opłacał najpierw komitet wyborczy "Wszystko dla Gdańska". Obecnie płaci Urząd Miasta. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, wartość usług nie przekroczyła 10 tys. euro. Agencja "Taurus" informuje, że wśród ochroniarzy Aleksandry Dulkiewicz są byli funkcjonariusze BOR, policji oraz osoby związane od lat z branżą ochroniarską.