"Przywódcy ZNP to politycy opozycji. Broniarz bywa w siedzibie PO i konsultuje swoje decyzje"

Adam Bielan był gościem Konrada Piaseckiego na antenie TVN24. Jednym z tematów rozmowy był planowany na kwiecień protest nauczycieli. Przypomnijmy, że do 25 marca trwa organizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego referendum strajkowe.

– Myślę, że ten strajk jest organizowany dokładnie przed wyborami po to, żeby nam zaszkodzić w wyborach – stwierdził wicemarszałek Sejmu. Mówiąc o przewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirze Broniarzu Adam Bielan wskazał, że od 20 lat jest on politykiem. Przypomniał, że Związek należał kiedyś do SLD i miał nawet swoich parlamentarzystów.

Gość Konrada Piaseckiego stwierdził również, że Sławomir Broniarz konsultuje swoje decyzje z liderami opozycji i bywa w siedzibie Platformy Obywatelskiej. – Platforma Obywatelska doskonale wiedziała, co zrobi ZNP wiele tygodni przed tym, zanim ZNP ogłaszał swoje decyzje – mówił Bielan i dodał, że przywódcy ZNP są w rzeczywistości politykami opozycji.