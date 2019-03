Szydło zaprezentowała kandydatów PiS do PE w okręgu małopolsko-świętokrzyskim

Listę otwiera oczywiście sama Beata Szydło. Na drugim miejscu znalazł się prof. Ryszard Legutko. Z trzeciego miejsca wystartuje były kandydat PiS na prezydenta Warszawy, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Z czwartego miejsca będzie kandydował Dominik Tarczyński, z piątego Włodzimierz Bernackiego, a z szóstego Barbara Bartuś. Wśród kandydatów w tym okręgu znaleźli się również Arkadiusz Mularczyk i Anna Krupka.

– To drużyna PiS, która będzie bardzo ciężką pracowała w tej kampanii. Będziemy prowadzili kampanię, która przede wszystkim, mamy nadzieję, znajdzie państwa poparcie. Będziemy chcieli dotrzeć do każdego z państwa, będziemy chcieli spotykać się, rozmawiać, prezentować nasz program, mówić o tym, co ważnego jest zarówno dla naszego regionu, co możemy wspólnie razem, bo tak pojmujemy nasz start w tych wyborach. Jesteśmy jedną drużyną – mówiła Beata Szydło.

Była premier określiła kandydatów PiS do PE "wspaniałą i silną drużyna", "postaciami nietuzinkowymi". – Każdy z nas jest zdeterminowany do ciężkiej pracy. Zdajemy sobie z tego sprawę, że wiele ważnych rzeczy dzieje się w tej chwili dla Polski w Brukseli, że to ważne wyzwanie dla naszego kraju, wszystkich Polaków – mówiła Szydło i podkreślała, że w tym czasie istotne jest to, aby bardzo dobrze układała się współpraca polskiego rządu z naszą reprezentacją w PE.