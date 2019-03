Dziennikarze "Do Rzeczy" nagrodzeni przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Wojciech Wybranowski w artykule "Gangsterzy na śmietniku" (nr 30/2018) ujawnił, że co najmniej 23 z 54 tegorocznych pożarów składowisk odpadów wywołane zostały celowym podpaleniem. Z kolei rząd PO-PSL ułatwił pracę „śmieciowym mafiom”.

– Problem mafii śmieciowej za chwilę powróci, a to za sprawą kolejnych pożarów nielegalnych wysypisk. Sytuację nieco poprawiła zmiana ustaw: o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska, którą w ubiegłym roku przygotował rząd Morawieckiego, ale niestety bandyci nadal są krok do przodu przed władzą, czego przykładem może być rozpaczliwa sytuacja wsi Borkowice koło Radomia – opowiada nam dziennikarz "Do Rzeczy".

– Wykryto tam nielegalne składowisko toksycznych rakotwórczych odpadów ulokowane opodal szkoły i boiska. Bandyci, którzy sprowadzali je pod pretekstem sortowni odzieży używanej już siedzą, ale wysypiska nie ma, kto usunąć. Zgodnie z prawem, powinien je usunąć właściciel terenu, ale Bogu ducha winny człowiek, który w dobrej wierze wynajął swoje nieruchomości przestępcom nie ma na to pieniędzy. Zastępczo utylizację powinna dokonać gmina Borkowice, ale ta również nie ma w swoim budżecie około 10 mln zł, żeby za utylizację niebezpiecznych odpadów zapłacić. A państwo rozkłada ręce, że skoro przepisy są takie, a nie inne, to jak ma pomóc? W końcu ktoś to podpali. To pokazuje, że ustawy zwalczające mafie śmieciową powinny być kolejny raz znowelizowane tak, by ująć zagrożenia, które ujawniły się już po ich wejściu w życie – dodaje Wojciech Wybranowski.

Z kolei Marcin Makowski otrzymał wyróżnienie w kategorii im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy. Dziennikarz "Do Rzeczy" opisał zakup kolekcji Czartoryskich. Tekst "Opozycja chce krwi. Jak Polska wykupiła kolekcję Czartoryskich" pochodzi z nr 20/2018.

– Dziękuję Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich za wyróżnienie w trudnej kategorii dot. kultury, cywilizacji i popularyzacji wiedzy. Cieszę się, że mogłem opisać wielowątkowy proces zakupu kolekcji Czartoryskich z szerszej perspektywy, pokazać wiszące nad nią zagrożenia oraz polityczno-biznesowe gry, które przez lata toczyły się wokół tej niezwykłej kolekcji dzieł sztuki, które stanowią polskie dziedzictwo narodowe. To trzeci kolejny rok z rzędu, w którym jestem wyróżniany przez SDP, za co bardzo dziękuję i co motywuje mnie do jeszcze lepszego pisania – mówi DoRzeczy.pl Marcin Makowski.

Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

W Domu Dziennikarza w Warszawie odbyło się dziś wręczenie nagród 26. edycji konkursu o Nagrody SDP na najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie. Nagrody SDP wzorowane są na nagrodzie Pulitzera. SDP przyznało nagrody i wyróżnienia w 14 kategoriach tematycznych.

Główna Nagroda Wolności Słowa – najstarsza z Nagród SDP – dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka.

Nagroda Watergate przyznawana jest za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego.

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego – za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie.

Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej – za publicystykę o tematyce europejskiej.

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza – za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy.

Nagroda im. Janusza Kurtyki – za publikacje o tematyce historycznej.

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – za dziennikarstwo ekonomiczne.

Nagroda im. Aleksandra Milskiego – dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności.

Nagroda im. Stefana Żeromskiego – za publikacje o tematyce społecznej.

Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skierowana jest do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia) – za wyróżniające się dokonania dziennikarskie. Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego – za publikacje o tematyce sportowej.

W ramach konkursu SDP prowadzona jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS”. Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska. W tym roku otrzymał ją dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski.

Fotoreporterzy mogli w tym roku startować w dwóch kategoriach fotograficznych: Nagroda im. Erazma Ciołka – za fotografię społecznie zaangażowaną oraz Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego – za fotografię o tematyce sportowej.