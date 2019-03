Róża Thun w szczerych słowach o Polsce. Do sieci trafiło nagranie

Kilka dni temu odbyło się spotkanie wyborców z Różą Thun zatytułowane "Na czym polega ta robota w Brukseli?". Thun podkreśla, że Polska jest dla Unii "problemem", który osłabia UE jako całość. Jej zdaniem Polska chce jedynie brać pieniądze, ale nic od siebie nie dawać.

– Mieliśmy tę Unię ożywiać i wzmacniać, ale jesteśmy krajem, który Unię osłabia. Bo to jest jeden organizm i tak to musimy widzieć. Jeśli jeden kraj niszczy praworządność, niszczy prawo, jeżeli sędziowie nie są niezawiśli i niezależni.... a ten element choruje to trzeba dać mu antybiotyk, bo on musi wyzdrowieć – przekonywała polityk podczas spotkania.



Eurodeputowana zapewnia ponadto, że Koalicja Europejska jest ewenementem, którego zazdroszczą w całej Europy. – To robi na ludziach bardzo duże wrażenie, że nam się udało w takim szerokim wachlarzu dogadać – mówiła Thun.

