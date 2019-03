Wiceprezes PSL porównał Kaczyńskiego do Hitlera. Skandaliczna grafika

Na grafice zamieszczonej przez Struzika prezesowi PiS doprawiono "hitlerowski" wąsik. "Nie da się spać" – dopisał pod zdjęciem polityk PSL.

Struzik po kilku godzinach usunął zdjęcie, ale w internecie pojawiły się print screeny dokumentujące całe zajście.

O całą sytuację został zapytany Eugeniusz Kłopotek z PSL, który stwierdził, że jeżeli opisana historia jest prawdziwa, to "to jest to niesmaczne”, a cała sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Andruszkiewicz "radzi" wyborcom PSL