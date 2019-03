Budżet państwa na minusie. Mamy pierwszy deficyt w tym roku

Ministerstwo Finansów opublikowało w środę komunikat, z którego wynika, że dochody budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2019 r. wyniosły 64,8 mld zł, czyli 16,7 proc. planu na cały rok, natomiast wydatki – 65,6 mld zł, czyli 15,8 proc. planu.

Na koniec lutego deficyt budżetowy wyniósł 800 mln zł. Jaka jest tego przyczyna? Według ekonomistów banku ING "podatki nie zawiodły, ale wzrosły wydatki – składka na UE (przyspieszenie), dotacja dla FUS i dla samorządów".

Z komunikatu resortu finansów wynika, że strona dochodowa budżetu wciąż wygląda dobrze. Wyjątkiem jest akcyza.

Według danych ministerstwa dochody z podatku VAT – w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – były wyższe o 2,4 proc. r/r (tj. ok. 0,7 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 4,8 proc. r/r (tj. ok. 0,5 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 12,8 proc. r/r (tj. ok. 1,2 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 7,9 proc. r/r (tj. ok. 0,4 mld zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,9 proc. r/r.