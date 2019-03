"Grzegorz Braun odpalił protokół jeden procent"

Grzegorz Braun z Konfederacji domaga się penalizacji homoseksualizmu "jako takiego".

– Ja to postuluję - karalność sodomii jako takiej. Wystąpię z takim wnioskiem. Zobaczymy jak zostanie on przyjęty na forum parlamentu europejskiego – mówił Grzegorz Braun w programie wRealu24, podkreślając, że Robert Biedroń jako "zawodowy sodomita" powinien trafić do więzienia.

Do tych słów odniósł się publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha. Jego zdaniem propozycja Brauna jest całkowicie niemożliwa do wprowadzenia, gdyż łamałaby porozumienia międzynarodowe i całkowicie izolowała Polskę. Warzecha wymienił trzy hipotezy, tłumaczące dlaczego Braun zdecydował się na taką wypowiedź. Zdaniem dziennikarza polityk jest albo "wariatem", albo "kretem", albo "zwolennikiem dwóch procent".

"Trudno nie zgodzić się z red. Warzechą" – napisał Jaskóła na Facebooku.

Poseł podkreślił, że jest zdecydowany przeciwnikiem prawa do adopcji dzieci przez osoby homoseksualne, ale słowa Brauna o penalizacji określił jako "bzdury".

"Jeśli Ci ludzie nie będą promować destrukcyjnych dla populacji zachowań należy ich zachowanie TOLEROWAĆ. Ich sypialnia ich prawo" – napisał Jaskóła na Facebooku.