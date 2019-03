Biedroń: W PiS są geje. Potrafię ich wskazać

Zieliński: Warto, aby nauczyciele zauważyli polityczne cele kierownictwa ZNP

– Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, następnie są wybory parlamentarne. Pojawiają się też bardzo wyraźne interesy polityczne. Co do proweniencji politycznej prezesa ZNP nie ma złudzeń i co do jego postawy politycznej...