"Czy był pan agentem niemieckich służb?". Paweł Graś przed sejmową komisją ds. VAT

Paweł Graś w okresie, którym zajmuje się komisja był najpierw sekretarzem stanu w KPRM i pełnomocnikiem rządu ds. bezpieczeństwa. Następnie, w latach 2009-14 był ponownie sekretarzem stanu w KPRM i rzecznikiem rządu Donalda Tuska. Cały czas był również posłem Platformy Obywatelskiej.

Najważniejszym wątkiem był ten dotyczący rozmów polityka w restauracji "Sowa i Przyjaciele", zarejestrowanych we wrześniu 2013 roku. W otoczeniu m. in. europosła Jacek Protasiewicz oraz biznesmena Tomasza Misiaka, Paweł Graś stwierdził, że w Polsce szaleje mafia VAT-owska. Na ujawnionych przez TVP Info nagraniach Graś mówił, że w Polsce nie opłaca się już produkcja narkotyków, ale produkcja fałszywch faktur. Świadek miał świadomość, że przestępcy VAT zmieniali stale obszar swoich zainteresowań. Stwierdzał też, że oszuści "jak stonka" przerzucają się z obszaru na obszar. "Dzisiaj to jest złoto, jutro pręty stalowe, pojutrze wapno, potem olej rzepakowy". Pytany przez komisję o tamtą rozmowę mówił, że to opinie prywatne. – Już od wstąpienia Polski do UE wszytskie rządy wiedziały, że problem VAT istnieje – wskazywał Graś.

Polityk stwierdził, że rząd PO-PSL szukał skutecznych narzędzi walki z przestępcami podatkowymi. Jednocześnie w samych superlatywach mówił o działalności resortu finansów kierowanego przez Jana Vincenta Rostowskiego. Zaznaczył, że jest przekonany o sprawnym działaniu służb, w tym ABW pod kierownictwem gen. Krzysztofa Bondaryka.

Członkek komisji z ramienia Kukiz'15, Błażej Parda zapytał świadka, czy ten "współpracował z niemieckimi lub innymi służbami specjalnymi". Rzecznik rządu Donalda Tuska zaprzeczył dodając, że pytanie go "ubawiło". Pod koniec maja przed komisją ma stanąć były premier Donald Tusk.

Czytaj także:

Najnowszy sondaż. Rządzący mają powody do zadowoleniaCzytaj także:

Prezydent naciska na rozwiązanie sporu z nauczycielami. Tajemnicze spotkanie Duda-Morawiecki