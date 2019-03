Łódzki Sąd Okręgowy buntuje się przeciw KRS

Opinia Zgromadzeń Sędziowskich nie jest dla KRS wiążąca, jest jednak wymagana prawem. Bez niej rada nie powinna nominować sędziów do awansu. Pomimo to, prezes sądu i tak nakazał głosowanie nad kandydaturami. Ostatecznie każdego z chętnych do awansu poparła jedna osoba, a pozostałych 40 sędziów opuściło salę. 32 na 38 zebranych poparło "bunt wobec KRS".

– Po tym, jak już przegłosowaliśmy naszą uchwałę o odmowie współpracy z KRS, wszystkim wydawało się oczywiste, że to kończy nasze spotkanie. Bo przecież skoro samorząd sędziowski zdecydował, że ocen kandydatów nie będzie, to po co dalej tam siedzieć? Cóż, byliśmy w błędzie, po nowy pan prezes miał własne plany – Onet cytuje jednego z łódzkich sędziów. Chwilę potem prezes łódzkiego SO zarządził głosowanie nad kandydaturami do awansu. – Nie miał żadnego prawa tego robić! Bo skoro samorząd odmawia oceny kandydatów, to nie ma podstaw do zarządzenia głosowania nad nimi. Prezes mógł w ten sposób przekroczyć swoje uprawnienia – portal przytacza słowa innego sędziego, karnisty.

Decyzja TSUE ws. KRS ma zapaść 23 maja, na trzy dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.