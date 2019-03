Michnik w Lipsku: Kaczyński posługuje się językiem stalinowskim

Jak informuje Deutsche Welle, zdaniem Michnika w Europie można dostrzec „renesans brunatnej fali, która przypomina lata 30., kiedy wyglądało na to, że faszyzm jest pieśnią przyszłości, a Europa była w kleszczach między totalitaryzmem hitlerowskim, a totalitaryzmem stalinowskim”. Naczelny "Wyborczej" przypomniał o podejmowanych w Polsce akcjach obrony konstytucji. – Konstytucja to jest most, na którym spotykają się wszyscy, którzy chcą bronić demokracji w Polsce. A ta demokracja jest zagrożona – powiedział. Michnik powiedział, że w Polsce rozbudzona została „islamofobia bez muzułmanów” i porównał ją do „antysemityzmu bez Żydów” z 1968 roku.

– Kaczyński posługuje się językiem stalinowskim. Kaczyński powiada jak Stalin: wraz z budownictwem socjalizmu zaostrza się walka klasowa. Opowiadanie, że w Polsce dzisiaj nieszczęścia się biorą z braku dekomunizacji, to kompletny idiotyzm. To nie komuniści dziś zagrażają – tak Adam Michnik odniósł się do tematu braku lustracji w Polsce po 1989 roku. I dodał, że dekomunizacja we Wschodnich Niemczech „skrzywdziła bardzo wielu ludzi”. – Niemcy nie stały się w wyniku dekomunizacji ani lepsze, ani uczciwsze – zastrzegł.