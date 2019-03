Zalewska apeluje do nauczycieli

Szefowa MEN przypomniała, że dla milionów polskich uczniów zbliża się czas wyjątkowy – najważniejszych egzaminów. Anna Zalewska zapewniła, że Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do ich przeprowadzenia, a w szkołach zostały już powołane zespoły nadzorujące.

Minister zwróciła się ze specjalnym apelem do grona pedagogicznego. – Zwracam się do wszystkich nauczycieli z prośbą o to, by przy swoich uczniach, dzieciach byli. By razem z nimi emocjonowali się tylko i wyłącznie tym, że trzeba jak najlepiej napisać egzamin – powiedziała.

Zalewska wyraziła gotowość do rozmów na temat wynagrodzeń nauczycieli. – Chcemy rozmawiać o tym jak wynagrodzenia i ich struktura powinna się kształtować. Jesteśmy cały czas w dialogu – mówiła i dodawała: "Ale prosimy nauczycieli byśmy rozmawiali spokojnie w miejscach do tego przeznaczonych, jak np. w radzie dialogu. Żebyśmy razem byli przede wszystkim przy uczniach".

– Jesteśmy z nauczycielami, ale przede wszystkim jesteśmy z uczniami. Setki maili do ministerstwa, do wszystkich kuratorów. Rodziców, uczniów, których emocje słyszane w mediach, ale również te, które są na korytarzach szkolnych, przeszkadzają w tym by myśleć spokojnie o egzaminach. Jeszcze raz apeluję do nauczycieli. Bądźmy razem z dziećmi. Bądźmy z nimi przy egzaminach – apelowała.

