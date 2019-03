"Zawodowy homoseksualista", "wkroczył na ścieżkę Petru". Ziemkiewicz o Biedroniu

Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" był gościem porannego pasma TV Republika. Znaczna część rozmowy dotyczyła działań i osoby Roberta Biedronia. – Ten polityk wkroczył na ścieżkę Ryszarda Petru. Szybciej niż można się było spodziewać. Długo nie wytrzymał – ocenił.

Rafał Ziemkiewicz przywołał wywiad, jakiego portalowi DoRzeczy.pl udzielił Jerzy Karwelis i jego tezę, że Wiosna jest kolejnym po Ruchu Palikota i Nowoczesnej tworem tego samego człowieka. Koncepcja Jakuba Bierzyńskiego zakłada kierowanie swojego przekazu do osób, które będą brały udział w wyborach po raz pierwszy i nie pamiętają wcześniejszej aktywności, których próbuje się pokazać jako nową siłę na scenie politycznej.





Odnosząc się do samego Biedronia Ziemkiewicz stwierdził, że jest to człowiek, który próbował wyjść ze swojego garniturka "zawodowego homoseksualisty", ale któremu to się nie udało. – Jak się okazuje, nie jest w stanie z tego wyjść – wskazał. Jak podkreślił, próbując wycisnąć coś z przekazu Roberta Biedronia, to jeśli się pominie "picowanie, uśmiechy, żarty o pedałowaniu, o myciu komuś pleców, umizgiwanie się do starszych pań", to okaże się, że ma do powiedzenia tyle samo, co miał do powiedzenia w czasach Ruchu Palikota. Publicysta stwierdził, że można w nim zobaczyć uosobienie pana Czesia z Kabaretu Olgi Lipińskiej.