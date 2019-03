"Ludzie, opamiętajcie się!". Mocny apel ojca Leona Knabita

We wpisie zamieszczonym na swoim blogu ojciec Leon Knabit napisał, że jeśli jakakolwiek grupa ludzi wśród swoich haseł na czołowych miejscach stawia zabijanie dzieci nienarodzonych i deprawację tych, co się jakoś urodziły, to nie jest polityka". "To jest etyka, a właściwie kpiny z etyki" – podkreślił duchowny. Jak dodał, jest to działanie przeciwko człowiekowi, które wymaga nawoływania do nawrócenia.

"Tu trzeba wołać!!! Więc wołam: Ludzie, opamiętajcie się! Nawróćcie się do Boga Waszego! Tak, Waszego! Miłosiernego!" – zakończył swój wpis ojciec Leon Knabit.