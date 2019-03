Pilne spotkanie Rady Mediów Narodowych

W czwartek podczas wieczornego posiedzenia, Rada Nadzorcza TVP zawiesiła w prawach członka Zarządu TVP Piotra Pałkę. O sprawie jako pierwszy informował portal "Do Rzeczy". Głównym powodem jest postępowanie sądowe, które Pałka wytoczył TVP. – Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Pałka został zawieszony bez pensji. Nie otrzymuje nic. A na Radzie doszło do ostrych kontrowersji między nim, a Krzysztofem Czabańskim – opowiada nam jeden z członków Rady Nadzorczej TVP.

O co chodzi? Otóż według naszych informatorów, Pałka miał powiedzieć, że członkowie Rady Mediów Narodowych byli przez niego informowani, że jest w sporze prawnym z Telewizją i że nawet, jeśli zostanie członkiem zarządu TVP, to pozwu przeciw stacji nie wycofa. – Na te słowa Krzysztof Czabański zareagował bardzo gwałtownie. Zabrał głos, powiedział, że to bzdura, że RMN nie wiedziała o takiej sytuacji – przekonuje nasz informator.

Piotr Pałka od dziewięciu miesięcy znajduje się w sporze sądowym z Telewizją, w związku z żądaniem odszkodowania w następstwie zwolnienia dyscyplinarnego. Przypomnijmy, że Piotr Pałka do czerwca 2018 roku pracował w biurze programowym TVP, ale został zwolniony po tym, jak do konkursu Debiuty na festiwalu w Opolu dopuszczono piosenkę „Siła kobiet” Girls on Fire, w której klipie nawiązywano do tzw. czarnych marszy.

Rada Nadzorcza TVP za niedopuszczalną miała również uznać sytuację, jaka miała miejsce 19 marca, kiedy to Pałka i Marzena Paczuska mieli podczas posiedzenia zarządu zablokować zakup scenografii do serialu "Ludzie i Bogowie" opowiadającego losy tzw. oddziału likwidacyjnego KEDYW-u Armii Krajowej.

Nasze źródła mówią, że prawdopodobnie w poniedziałek Rada Mediów Narodowych odwoła zawieszonego Pałkę z funkcji członka Zarządu TVP. Czy może pojawić się również wniosek o odwołanie Jacka Kurskiego z funkcji prezesa Telewizji? Według naszych informatorów, dziś, bez zgody lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, politycy PiS zasiadający w RMN takiego wniosku nie złożą, a Jacek Kurski na dzień dzisiejszy ma poparcie szefa Prawa i Sprawiedliwości.