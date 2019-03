Kanał TVP Wilno ruszy w maju. "To nie jest żadna Polonia, to są Polacy"

Zadaniem TVP Wilno będzie także upowszechnianie języka polskiego, tradycji polskiej oraz promowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą. W pełnym wymiarze antenowym zacznie nadawać prawdopodobnie jesienią.

Prezes TVP Jacek Kurski poinformował, że jednym z elementów misji telewizji publicznej jest łączność z Polakami za granicą. – Temu został dedykowany kanał TVP Polonia, który istnieje już 25 lat. Jednak są takie zbiorowości Polaków, którym ten kanał sam w sobie nie wystarczy. Taką grupą są nasi rodacy mieszkający na Litwie. To nie jest żadna mniejszość polska, to nie jest żadna Polonia, to są Polacy, którzy od zawsze mieszkali na tym terenie, a znaleźli się na terytoriach czy w granicach innych państw, dlatego że te granice się przesunęły – powiedział.

– Własna telewizja, ta telewizja, którą sami tworzą w oparciu oczywiście o polską telewizję publiczną, ale tworzą ją sami o sobie, swoich problemach, prezentującą ich punkt widzenia na sprawy istotne dla nich, jest czymś fundamentalnie ważnym. Kontakt z polskim językiem, polską kulturą jest niezwykle istotny, bo to są fundamenty polskiej tożsamości narodowej – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

