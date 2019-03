Biedroń na bakier z nauką? Spięcie w programie Rymanowskiego

Robert Biedroń był gościem Bogdana Rymanowskiego w programie Polsat News. Podczas rozmowy doszło do zaskakującej wymiany zdań, gdy polityk zaczął przekonywać, że płód nie jest człowiekiem.

– Żądamy prawa do przerywania ciąży do 12-ego tygodnia. To jest płód – mówił lider partii Wiosna, radząc dziennikarzowi, aby ten "wrócił na lekcje biologii". Na te słowa Rymanowski zareagował pytaniem, czy w takim razie polityk nie uznaje płodu za człowieka.

– Nie, to nie jest człowiek. Płód nie jest człowiekiem, to nie jest dziecko! Tak mówi biologia – podkreślał Biedroń.

Na tezy polityka zdecydowanie zareagował prowadzący program, wskazując, że jego słowom przeczy nauka. – Nie zgadzam się, biologia tak nie mówi – podkreślał Rymanowski.

