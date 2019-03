Semka: Timmermans robi karierę pod hasłem "walki z kaczyzmem"

Piotr Semka był gościem Jacka Łęckiego w TVP Info. W programie padło pytanie o politykę Fransa Timmermansa, który zapowiada, że będzie chciał narzucić krajom członkowskim legalizację małżeństw homoseksualnych, a jednocześnie chce zaangażować się w polską kampanię wyborczą. – To jest występowanie w dwóch rolach. To jest zachowanie, które znaliśmy dotąd z wystąpień Donalda Tuska, który jest przedstawicielem nie wiadomo kogo. Formalnie Tusk jest związany z Polską, ale też urządza show pod tytułem "jeszcze nie mogę się w pełni zaangażować w Polsce". Podobnie jest z Fransem Timmermansem – ocenił Semka.

– W swoim bloku socjalistycznym zrobił karierę pod hasłem walki z kaczyzmem. Pojawia się w Polsce i bardzo wyraźnie popiera opozycję – wyjaśnił publicysta. Podkreślił też, że identyczna sytuacja dotyczyła Manfreda Webera, kandydata Europejskiej Partii Ludowej na szefa KE. – On tak samo zaczął snuć plany, które byłyby nie do zaakceptowania np. w Niemczech, tzn. że powinno dojść do zmiany rządu, by rząd był odpowiedni do europejskich aspiracji Polski – zauważył publicysta "Do Rzeczy".

Wyrok na zamówienie?

Semka odniósł się także daty ogłoszenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat Krajowej Rady Sądownictwa. Orzeczenie ma nastąpić trzy dni przed majowymi wyborami do europarlamentu. – Wyrok będzie miał wpływ na polskie wyniki wyborów. Sytuacja, w której robi się werdykt na dwa, trzy dni przed wyborami, to sytuacja skandaliczna. To samo było 19 października, tuż przed wyborami samorządowymi - wtedy chodziło o wyrok ws. Sądu Najwyższego. W obu wypadkach opozycja liczy na ten werdykt. W tej sprawie mamy jeszcze dodatkową rzecz: strona polska nie ma informacji o składzie sędziowskim. Powinno to być wiadome na 15 dni przed wyrokiem, a będzie na 3 dni przed nim – wskazał publicysta

Frans Timmermans jest obecnie wiceszefem Komisji Europejskiej, ale także kandydatem na nowego przewodniczącego tego organu. Poparcia udzieliła mu unijna formacja, z której się wywodzi – Partia Europejskich Socjalistów.