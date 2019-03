Michalkiewicz prosi o pomoc. Cejrowski: Jego praca jest dobrem narodowym

– Z wielkim zakłopotaniem zwracam się do państwa z prośbą, którą zaraz przedstawię. Ale sytuacja jest poważna – mówi na nagraniu opublikowanym na YouTube Michalkiewicz. Dalej wyjaśnia, że chodzi o problemy z mieszkaniem, które nie jest jego własnością.

Michalkiewicz prosi o wsparcie finansowe, żeby mógł albo wykupić mieszkanie, albo zdobyć środki na wkład własny do kredytu. – Zdaję sobie sprawę, że jest to prośba bardzo osobliwa, ale jestem w sytuacji właściwie przymusowej, a na kogóż mogę w takiej sytuacji liczyć, jeśli nie na was? – przekonuje.

Na apel publicysty odpowiedział słynny podróżnik Wojciech Cejrowski.

"Praca Pana Stanisława Michalkiewicza jest dobrem narodowym - spostrzega rzeczy, których sami nie widzimy i nas o tym zawiadamia. O dobra należy dbać" – przekonuje Cejrowski.