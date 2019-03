Burmistrz warszawskiego Śródmieścia złożył dymisję. Grozi mu więzienie

"Oddaję się do dyspozycji Przewodniczącego Rady Dzielnicy w zakresie sprawowania funkcji burmistrza (…). Czynię to w związku z informacjami dotyczącymi postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie" – czytamy w oświadczeniu Krzysztofa Czubaszka. Burmistrz jest oskarżony o działanie na szkodę Legii Warszawa. W 2012 roku klub miał zapłacić zbyt wysoki podatek za nieruchomości przy Łazienkowskiej 3. Danina miała być zawyżona przez obecnego burmistrza (w tamtym okresie pełnił funkcję wiceburmistrza Śródmieścia). Według prokuratury podatek powinien wynosić 1,4 miliona złotych, a klub został zobowiązany do zapłaty kwoty 4,5 miliona.

Sam Krzysztof Czubaszek twierdzi, że jest niewinny i czuje się "ofiarą zaistniałej sytuacji". Burmistrz wskazuje w oświadczeniu, że zarzuty są niesprawiedliwe. "Przyjmując obecny tok rozumowania prokuratury – każdy urzędnik, który wyda decyzję administracyjną, która wywołuje negatywne konsekwencje dla konkretnego podatnika, może się obawiać przedstawienia zarzutów" – zauważa urzędnik. Dodaje też, że o oskarżeniu dowiedział się z mediów, a sam wniosek zawiera istotne braki formalne.

Za przestępstwo, którego miał dopuścić się Czubaszek, grozi kara pięciu lat pozbawienia wolności.

