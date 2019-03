"Na pewno nie siądziemy razem do stolika z ZNP". Piotr Duda: My nie chcemy brać uczniów jako zakładników

Piotr Duda był gościem Krzysztofa Ziemca w porannej rozmowie RMF FM. Przewodniczący "Solidarności" odniósł się do planowanego na 8 kwietnia strajku Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak podkreślił, nauczycielska "Solidarność" nie planuje wspólnych działań z ZNP.

– W poniedziałek będziemy brali udział w prezydium Rady Dialogu Społecznego. Jeśli faktycznie na tym spotkaniu rozpoczną się negocjacje z rządem, to Solidarność będzie domagać się osobnych negocjacji, ponieważ nasze postulaty są zupełnie inne od ZNP – poinformował Piotr Duda. Jak podkreślił, nauczycielka "Solidarność" pokazuje w ten sposób wielką odpowiedzialność, ponieważ. nie chce brać uczniów jako zakładników i che protest rozwiązać między dorosłymi. Gość Krzysztofa Ziemca podkreślił, że "Solidarność" na pewno nie siądzie razem do stolika z ZNP.

Piotr Duda nie szczędził krytyki zarówno ZNP, jak i jego szefowi Sławomirowi Broniarzowi. – Skończył się monopol związków jednozawodowych – stwierdził i dodawał: "Pan Broniarz już kiedyś zdradził robotników i pracowników poprzez to, że podpisał w 2008 roku porozumienie z Platformą Obywatelską, PSL-em i SLD, odbierając możliwość przechodzenia dzisiaj wielu pracownikom na tzw. emerytury pomostowe". – My jako Solidarność podchodzimy do wszystkich problemów globalnie. Dzisiaj z rządem rozmawiamy o podwyżkach m.in. nauczycieli, ale także dla wszystkich innych grup – dodał.

