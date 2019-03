Kaczyński mobilizuje szeregi PiS. Mocne przemówienie we Wrocławiu

– Idziemy dobrą drogą, ku właściwemu celowi. Tym celem jest sprawiedliwa polska. My już nie zabieramy biednym rodzinom dzieci, a polscy rodzice maja dzisiaj wybór między wysłaniem dziecka w wieku 6 lub 7 lat do szkoły. Mają wybór przejścia na emeryturę – mówił prezes PiS.

Zapowiedział, że nowa "piątką" rozszerzy to, co partia zrobiła dotąd. – Idziemy drogą, która poprawi los Polaków. To dobrze rozumiana europeizacja Polski – przekonywał.

– Przed nami ważne pytanie (…), czy ta droga ma być kontynuowana. Żeby była kontynuowana, to musimy umieć zwyciężać. Musimy mieć możliwość, by dalej tą drogą iść. A tą możliwość daje władza – mówił Kaczyński.

"Sondaże nie wygrywają wyborów"

– Nasi przeciwnicy z całą pewnością, nawet gdyby chcieli, nie potrafią tej drogi kontynuować. Mówią, że nie chcą, że mają zamiar to wszystko zmienić, zniszczyć naszą politykę społeczną, polską demokrację. Budować jest trudno, niszczyć jest łatwo. Akurat w tej jednej sprawie można im uwierzyć. Tak, rzeczywiście, zniszczą, jeżeli nie będziemy potrafili zwyciężać. Stąd ten wielki obowiązek, który na nas ciąży – przekonywał prezes PiS.

Kaczyński wspomniał o poprzednich zwycięskich dla jego partii wyborach, zwracając uwagę, że było to możliwe dzięki pracy dziesiątek tysięcy działaczy PiS i zwolenników. – Dzisiaj apeluję właśnie o to, żeby tę pracę podjąć po raz kolejny. Nie dajmy się niczym uśpić. Dzisiaj mamy kolejny dobry sondaż (Estymator dla DoRzeczy.pl – red.), ale to nie sondaże zwyciężają w wyborach. My możemy zwyciężyć, jeżeli będziemy bardzo ciężko pracować – podkreślił.

O mediach i konstytucji

Zdaniem Kaczyńskiego przeciwnicy PiS mają "medialną przewagę", dlatego trzeba zabiegać o dotarcie z przekazem partii do wszystkich Polaków, którzy – zdaniem prezesa – mogą mieć "zaciemniony obraz". – Najważniejszy jest bezpośredni kontakt, przekonywanie swoich rodzin, znajomych, a także nieznajomych. Musimy po prostu walczyć o przeświadczenie, o duszę każdego Polaka. To jest jedyna droga do tych trzech zwycięstw (wybory europejskie, parlamentarne i prezydenckie – red.), które nam są potrzebne po to, żeby Polska mogła się zmienić, żeby była bliższa Europie Zachodniej – jeśli chodzi o poziom życia, żeby była silniejsza – tłumaczył polityk.

Kaczyński mówił, że PiS nie dzieli Polaków na lepszych i gorszych i nie mówi o nikim, że nosi "moherowe berety". – My nie wysyłaliśmy ABW przeciwko twórcom strony, na której troszkę żartowano z prezydenta Komorowskiego. Nie organizowaliśmy akcji "Widelec", nie wysyłaliśmy prywatnych bojówek przeciwko ludziom, którzy bronili swoich miejsc pracy. My praktykujemy demokrację. Słyszałem, wchodząc tutaj, "konstytucja!". Tak, my jesteśmy formacją, która przestrzega konstytucji. Chodzi o to, żeby wiedzieli o tym także Polacy – oświadczył prezes PiS.

– Teraz jest czas próby, czas najwyższego wysiłku i determinacji. A zwycięstwo przyjdzie – zakończył Kaczyński.