Trzaskowski o PiS: Im się oczy zapalają jak mogą szczuć na Polaków

O godz. 11.00 w Warszawie rozpoczęła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której zatwierdzone zostaną listy do Parlamentu Europejskiego. Jednym z polityków, którzy zabrali głos podczas tego wydarzenia był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Ludzie wpływowi, działacze społeczni, specjaliści. Wyślemy do Brukseli ludzi, którzy grają w pierwszej lidze! – mówił Trzaskowski. Prezydent Warszawy podkreślał, że wszystkim znane jest hasło Unii Europejskiej- zjednoczeni w różnorodności. – Wszyscy w Europie zasługują na szacunek. W wyborach samorządowych powiedzieliśmy "nie" kłamstwu. Przyszedł czas, aby powiedzieć populistom "stop" – wskazywał.

Trzaskowski mówił, że zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego to wybór między nowoczesnym patriotyzmem a zaściankowym nacjonalizmem. – Bo to nam właśnie proponuje dzisiaj PiS. Politykę opartą na kompleksach – podkreślał. Polityk wskazywał, że politycy PiS wykorzystają każdy temat, aby szczuć jednym Polaków na drugich. – Popatrzcie na tych cynicznych polityków. Im się oczy zapalają jak mogą szczuć na Polaków. Tylko wtedy bo niczego konstruktywnego nie potrafią zrobić, nie potrafią budować. Ani w Polsce ani w Europie – mówił.

– W tych wyborach musimy powiedzieć "tak" Polsce silnej i wpływowej, ale również tolerancyjnej i otwartej! – przekonywał.