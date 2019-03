Ochojska: Nigdy nie chciałam być politykiem

O godz. 11.00 w Warszawie rozpoczęła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której zatwierdzone zostaną listy do Parlamentu Europejskiego. W czasie tego wydarzenia głos zabrała jedna z kandydatek Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego – szefowa PAH Janina Ochojska.

– Wielokrotnie proponowano mi kandydowanie do polskiego parlamentu, ale ja zawsze wiedziałam, że moje miejsce jest w organizacjach pozarządowych. Nigdy nie chciałam być politykiem – przyznała Ochojska i dodała: "dziś kandyduję nie z partii, ale Koalicji Europejskiej i ten fakt ma dla mnie ogromne znaczenie". Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej podkreśliła, że w swoich działaniach zawsze kierowała nią chęć służby drugiemu człowiekowi. Kandydatka KE do PE przyznała, że nie ma doświadczenia w polityce, jednak kiedy jechała do Sarajewa też nie miała doświadczenia w organizacji pomocy humanitarnej. – Wierzę, że moje doświadczenie i służba w pomocy humanitarnej i rozwojowej pozwoli zrobić mi coś więcej na forum PE. Idę tam, żeby upomnieć się o tych, którzy umierają z głodu, nie mają dostępu do wody, którzy mieszkają w straszliwych warunkach w obozach dla uchodźców. Kandydowanie jest dla mnie kontynuowaniem tej służby. Chcę przypomnieć o idei solidarności i niezbywalnym prawie do rozwoju, które leżały u podstaw Unii Europejskiej – mówiła.

– Unia Europejska ma taką siłę, żeby zmniejszyć ilość konfliktów, żeby pomagać ludziom w krajach ich pochodzenia, wiec to na czym nam powinno zależeć, to wzmacnianie Unii – wskazywała Ochojska. Szefowa PAH podkreśliła, że chciałaby przywrócić prawidłowe znaczenie słowa "polityka", ponieważ dziś jest ono postrzegane negatywnie. – A przecież polityka może być prowadzona w sposób etyczny. Polityka nie jest ani dobra ani zła. Jest taka jaką ją tworzymy – podkreślała.