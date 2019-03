Polscy skoczkowie triumfują w Planicy! Puchar Narodów jest nasz

Pierwszy kapitalny wynik, który otworzył Polsce drogę do zwycięstwa, należał do Jakuba Wolnego. Skoczek pobił swój życiowy rekord - jego skok na 237,5 metra wywołał radość kibiców i ogromne nadzieje. Kolejny skoczył Kamil Stoch, uzyskując wynik 227 metrów. Do Pucharu przybliżył nas także Dawid Kubacki, który osiągnął rezultat 229,5 metra. "Kropkę nad i" postawił Piotr Żyła, zdobywając dalekość 226,5 metra.

Na półmetku konkursu Polska mogła się cieszyć już sporą przewagą nad rywalami – wyprzedzaliśmy Słowenię o 23 punkty i Niemcy o 25,5 punktu. Świetny wynik osiągnął Japończyk, Ryoyu Kobayashi – skoczył aż na 240 metrów. Czesi i Rosjanie nie dostali się do drugiej serii.

"Nasi" podtrzymali poziom w drugiej turze. Wolny „poleciał” na 228,5 m, a Stoch – na 221 m. Kubacki poprawił wynik o pół metra. Biało-czerwoni zapewnili sobie podwójny triumf - pierwsze miejsce w konkursie drużynowym i w Pucharze Narodów. Drugie miejsce zajęli Niemcy, a trzecie – Słowenia.