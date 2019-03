"Panie Grzesiu...". Brudziński odpowiada Schetynie

Wpis Joachima Brudzińskiego ma związek z dzisiejszym wystąpieniem Grzegorza Schetyny podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. "Słyszę, że Grzegorz Schetyna straszy Jarosława Kaczyńskiego oraz PiS co nam zrobi jak wygra wybory. Panie Grzesiu, my się Pana tak boimy jak Shrek Fiony" – napisał na Twitterze szef MSWiA. I dodał: "Pan sobie weźmie do głowy, tu jest Polska i to Polacy decydują kto rządzi. A Pan może sobie oczywiście krzyczeć, mamy wolność i demokrację".

Co o Prawie i Sprawiedliwości mówił dziś lider PO? – Tu, w Polsce nie ma miejsca na kasty czy carat. Nie ma miejsca na równych i równiejszych. Każdy będzie osądzony za korupcję – podkreślał Grzegorz Schetyna. Nawiązał do sprawy Srebrnej i rzekomej łapówki (koperty, w której miało być 50 tys. zł dla ks. Rafała Sawicza z rady Fundacji im. Lecha Kaczyńskiego – red). – Każdy odpowie za to przed sądem. Prawo będzie równe dla wszystkich. Afer i nepotyzmu było wiele, ale rozliczymy ich z krzywdy wyrządzonej zwykłym ludziom – przekonywał polityk.