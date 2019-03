Premier: My nie mamy mediów. Potężne media stoją za naszymi przeciwnikami

Mateusz Morawiecki mówił dziś w Strzelinie, że chce być premierem zwykłych ludzi, takim który zapewnia lepszy los, europejskie zarobki, coraz bardziej europejskie zarobki wszystkim Polakom. – Nie chcę być premierem możnych tego świata. Nie chcę służyć tym, którzy Polski nie mają na pierwszym miejscu, którzy nie patrzą na los zwykłych ludzi, tych właśnie emerytów, ludzi którzy nie mogli końca z końcem związać czasami – dodawał. Premier podkreślał, że jego rząd swoimi działaniami właśnie pochyla się nad tymi, którzy pomocy potrzebują.

Szef rządu przyznał, że o najnowsze propozycje Prawa i Sprawiedliwości czyli tzw. piątkę Kaczyńskiego był pytany w Brukseli przez premierów i prezydentów różnych państw. – Wszyscy są też bardzo zdumieni, pozytywnie zaskoczeni, że nasze programy tak pozytywnie przekładają się na gospodarkę. Bo te programy są spójne. My patrzymy na społeczeństwo i na gospodarkę, państwo jako na jedną całość. Państwo ma pomagać społeczeństwu i przedsiębiorcom w gospodarce po to, żeby się bogacili, mieli wyższe zarobki, emerytury – przekonywał premier.

Morawiecki zwrócił się do uczestników spotkania z apelem. – Proszę o zaangażowanie, o wyjście do przyjaciół, do rodziny i przekonywanie - mamy argumenty i wiarygodność. Jestem przekonany, że razem będziemy w stanie odnieść kolejne zwycięstwa! – mówił premier. – To, co zrobiliśmy, co 2-3 lata temu główni przywódcy opozycji mówili: niemożliwe, rozdawnictwo, nigdy wam się budżet nie zepnie, druga Grecja, bankructwo, wszystko to odwrócimy, wszystko cofniemy. Dzisiaj mówią co innego, ale nie mają wiarygodności. A my nie mamy mediów. Potężne media stoją za naszymi przeciwnikami politycznymi. Potężny biznes stoi za naszymi przeciwnikami, konkurentami politycznymi. My mamy was, ludzi. Ludzi, którzy muszą wyjść do narodu i prosić o poparcie, zaufanie, bo to potrzebne, żebyśmy razem odnieśli zwycięstwo – podkreślał premier Morawiecki.